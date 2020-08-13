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13 августа 2020, четверг, 14:44 160 Инфографика
Медицина 2020-08-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали о правилах посещения ресторанов на карантине

В МОЗ рассказали о правилах посещения ресторанов на карантине

Кира Молчанова
Ресторан, МОЗ, Кафе, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин. Коронавирус. Маска. Коктейль. Женщина. Мужчина. Фото: Pexels
Карантин. Коронавирус. Маска. Коктейль. Женщина. Мужчина. Фото: Pexels

В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, разрешена работа кафе и ресторанов. В Минздраве рассказали о правилах посещения ресторанов в карантин.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице МОЗ в Facebook.

Так, при посещении заведения общественного питания нужно:

  • обрабатывать руки санитайзером при входе;
  • смотреть в меню с помощью смартфона и QR-кода, а рассчитываться бесконтактно;
  • отдыхать вместе с друзьями, но не более 4 человек за столиком;
  • перемещаясь по ресторану, носить маску;
  • снимать защитную маску непосредственно перед едой;
  • соблюдать гигиену кашля и чихания.

Кроме того, в МОЗ опубликовали соответствующую инфографику.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 12 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 133 человека до 10 002, умерших - на 2 до 149.

12 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 592 до 86 140, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 992 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 11,1%, количество новых летальных случаев - на 15,8%.

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