подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 14:55 264 Документ
Верховная Рада и партии 2020-08-13T15:15:01+03:00
Українські Новини
В июле компенсацию за аренду жилья получил 141 депутат на 3 млн гривен

В июле компенсацию за аренду жилья получил 141 депутат на 3 млн гривен

Надежда Комендантова
Депутаты, Народные депутаты, Компенсация аренды жилья, выплаты депутатам
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

В то время, как Порошенко, Арахамию и Рабиновича лишили депутатских выплат за прогулы, 141 депутат Верховной Рады получил компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в июле на общую сумму 3 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 141 депутату средств составила 3,026 млн гривен.

Согласно опубликованному списку, компенсацией в июле, в частности воспользовались сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и София Федына.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в июле составили от 9,1 до 79,3 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 9 100 гривен получил депутат от "Слуги народа" Денис Маслов, а самую большую компенсацию в 79 300 гривен получил член депутатской группы "Довіра" Николай Люшняк (сумма выплаты указана за период с 1 марта по 30 июня).

Компенсацию в сумме 15 000 гривен получил член депутатской группы "Довіра" Павел Бакунец, 17 000 гривен - депутат от "Слуги народа" Владимир Захарченко, 18 000 гривен - депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк.

78 450 гривен компенсации получила депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева (сумма выплаты указана за период с 1 марта по 30 июня), 59 150 гривен - депутат от "Слуги народа" Сергей Колебошин (1 июня - 30 июня), 59 150 гривен - получил депутат от "Слуги народа" Денис Герман (сумма выплаты указана за период с 1 апреля по 30 июня).

Также по 39 650 гривен компенсации получили депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский (сумма выплаты указана за период с 1 мая по 30 июня), член депутатской группы "Довіра" Роберт Горват (1 апреля - 31 мая), депутат от "Слуги народа" Максим Заремский (1 марта - 30 апреля), депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко (1 июня - 31 июля), депутат от "Слуги народа" Петр Павловский (16 мая - 15 июля).

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 20,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне 147 депутатов Рады получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3,4 млн гривен.

Больше новостей о: Депутаты Народные депутаты Компенсация аренды жилья выплаты депутатам

Депутаты предлагают взыскивать алименты в размере ...
Рада намерена предложить "инвестняни" для крупных ...
Порошенко, Арахамию и Рабиновича лишили депутатски...
В июне компенсацию за аренду жилья получили 147 де...
Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе
Новости
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы 15:28
Первое заседание ТКГ с участием Кравчука состоится по видеосвязи 15:21
В белорусском Бресте задержали еще одного украинца 15:20
Карантинные ограничения теперь будут еще более точечными, – Воля 15:15
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен 21:53
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok