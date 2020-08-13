В июле компенсацию за аренду жилья получил 141 депутат на 3 млн гривен

В то время, как Порошенко, Арахамию и Рабиновича лишили депутатских выплат за прогулы, 141 депутат Верховной Рады получил компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в июле на общую сумму 3 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 141 депутату средств составила 3,026 млн гривен.

Согласно опубликованному списку, компенсацией в июле, в частности воспользовались сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и София Федына.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в июле составили от 9,1 до 79,3 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 9 100 гривен получил депутат от "Слуги народа" Денис Маслов, а самую большую компенсацию в 79 300 гривен получил член депутатской группы "Довіра" Николай Люшняк (сумма выплаты указана за период с 1 марта по 30 июня).

Компенсацию в сумме 15 000 гривен получил член депутатской группы "Довіра" Павел Бакунец, 17 000 гривен - депутат от "Слуги народа" Владимир Захарченко, 18 000 гривен - депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк.

78 450 гривен компенсации получила депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева (сумма выплаты указана за период с 1 марта по 30 июня), 59 150 гривен - депутат от "Слуги народа" Сергей Колебошин (1 июня - 30 июня), 59 150 гривен - получил депутат от "Слуги народа" Денис Герман (сумма выплаты указана за период с 1 апреля по 30 июня).

Также по 39 650 гривен компенсации получили депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский (сумма выплаты указана за период с 1 мая по 30 июня), член депутатской группы "Довіра" Роберт Горват (1 апреля - 31 мая), депутат от "Слуги народа" Максим Заремский (1 марта - 30 апреля), депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко (1 июня - 31 июля), депутат от "Слуги народа" Петр Павловский (16 мая - 15 июля).

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 20,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне 147 депутатов Рады получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3,4 млн гривен.