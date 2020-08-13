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13 августа 2020, четверг, 13:30 262
Политика 2020-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Ильенко решил идти в меры Киева

Экс-депутат Рады Ильенко решил идти в меры Киева

Кира Молчанова
Киев, Выборы мэра, Андрей Ильенко, Выборы мэра Киева
Андрей Ильенко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy
Андрей Ильенко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко (внефракционный) решил баллотироваться в меры Киева.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост киевского городского головы", - сказал он.

В случае избрания Ильенко намерен сделать Киев безопасным и комфортным и обещает остановить "антиукраинский реванш".

Экс-депутат является заместителем председателя партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

Как сообщали Українськi Новини, бывший депутат Рады Борислав Береза (внефракционный) намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

Председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко намерен на выборах осенью баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Удар", лидером которой он является.

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