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13 августа 2020, четверг, 10:45 172
Судебная власть 2020-08-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Украинский суд запретил Сбербанку России называться "Сбербанк"

Украинский суд запретил Сбербанку России называться "Сбербанк"

Кира Молчанова
Ощадбанк, Суд, Сбербанк, Сбербанк России, решение суда
Сбербанк.Фото: finclub.net
Сбербанк.Фото: finclub.net

Апеляционный суд запретил Сбербанку России использовать торговую марку "Сбербанк".

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

Государственный Ощадный банк отстоял в суде права на использование торговой марки "Сбербанк". 

Как отмечают в пресс-службе, представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация "Сбербанком" торговой марки на территории Украины нарушила их права.

Но в процессе ожесточенно процессуального противостояния Сбербанком были собраны и предоставлены все нужные и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. 

"Наконец закончилась дело, которое тянулось четыре года с множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк" на территории Украины", - отметил председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

"Ощадбанк" вводит сервис снятия наличных на кассах торговых сетей АЗК WOG, "Аптека низких цен" и супермаркетов Varus.

Государственный Ощадный банк продолжил действие платежных карточек, срок которых истекает во время карантина.

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