Клиенты Ощадбанка смогут снимать наличные с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС

Наряду с тем, что Приватбанк решил ввести услугу "Наличные на кассе" в магазинах "Сільпо", "Фора" и Varus, государственный Ощадный банк вводит сервис снятия наличных на кассах торговых сетей АЗК WOG, "Аптека низких цен" и супермаркетов Varus.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

Указывается, что снять наличные при осуществлении покупок могут пользователи платежных карт Mastercard, VISA или НПС "Простір" любого украинского банка.

На данный момент услуга доступна в сетях АЗК WOG, "Аптека низких цен" и сети продуктовых супермаркетов Varus.

До конца 2020 года банк планирует распространить сервис на другие крупные сети и мелких торговцев, что особенно актуально в местах, где банкоматы малодоступны.

О желании получить наличные при оплате товаров на кассе платежной карточкой нужно сообщить кассиру и назвать необходимую сумму в гривне.

Во время одной оплаты можно снять не более 500 гривен.

Обязательным условием предоставления услуги является введение PIN-кода на POS-терминале.

"Запуск услуги снятия наличных на кассах торговых сетей важен как для банков и их клиентов, так и для экономики страны с точки зрения роста финансовой инклюзии украинцев и стимулирования безналичных расчетов. Особенно это актуально там, где банкоматы малодоступны. Новый сервис является очень удобным для клиентов : не нужно тратить время на поиски банкомата или банковского отделения. Они спокойно смогут снимать определенную сумму наличных средств в кассах торгово-сервисных предприятий, многие из которых работают круглосуточно", - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ощадбанке рассказали, что будет с карточками, срок которых истекает на карантине.