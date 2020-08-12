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  • Мужчина, который в юности облил Сороса майонезом, заявил, что он и сегодня, возможно, сделал бы то же самое
12 августа 2020, среда, 22:51 25
Общество 2020-08-12T22:51:29+03:00
Українські Новини
Мужчина, который в юности облил Сороса майонезом, заявил, что он и сегодня, возможно, сделал бы то же самое

Мужчина, который в юности облил Сороса майонезом, заявил, что он и сегодня, возможно, сделал бы то же самое

Кира Молчанова
Хулиганство, Майонез, Корчинский, Джордж Сорос
Джордж Сорос. Фото: focus.ua
Джордж Сорос. Фото: focus.ua

Украинец, который в 2004 году облил американского миллиардера Джорджа Сороса майонезом во время его визита в Украину, рассказал, что и сейчас пошел на аналогичный поступок, хотя признает, что тогда на хулиганство его толкнул юношеский максимализм.

Об этом изданию "КП в Украине" рассказали два участника тогдашних событий – студенты КПИ Аттила-Дюло Селлеи-Довженко и Дмитрий Хмара.

Они рассказали, что тогда были членами организации "Братство", которую возглавлял бывший лидер ультраправой организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский. Парни так и не признались, он ли надоумил их на "майонезный" инцидент. Но сейчас оба не поддерживают с ним отношения.

"Одной из причин этого инцидента можно назвать и наш юношеский максимализм. Но Джордж Сорос - фигура неоднозначная. В те годы он зашел в нашу страну со своим фондом. Сначала действительно поддерживал всевозможные инициативы касательно культуры. Но было и экономическое, политическое влияние на ситуацию в Украине", - объяснил свой поступок Аттила-Дюло Селлеи-Довженко.

Он признается, что сегодня повторил бы такой поступок.

"Сложно сказать, - задумался наш собеседник. - Возможно, и повторил бы. А может, и нет. Но в любом случае какой-то инцидент этому человеку устроил бы. Я и сегодня не восхищаюсь им и его действиями", - рассказывает мужчина.

После хулиганства с Соросом, Аттила-Дюло Селлеи-Довженко окончил третий курс и бросил институт. Занялся общественной работой, принимал участие в Майдане, позже два года воевал добровольцем в зоне АТО. Также успел несколько раз посидеть в СИЗО за драки. Другой участник инцидента Дмитрий Хмара получил заветный диплом физико-математического факультета. Работает в IT-сфере, интересуется космосом, ракетостроительством, восхищается Илоном Маском.

Как сообщали Українські Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев с 1 по 4 ноября ездил в командировку в Лондон для обсуждения с Джорджем Cоросом вопросов энергетической безопасности и реформирования "Нефтегаза".

Фонд Сороса оплатил поездку на Давосский форум части депутатов из Украины.

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