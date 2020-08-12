Выдающийся финансист и благотворитель или отпетый спекулянт: Джорджу Соросу - 90 лет

Джордж Сорос - американский финансист, трейдер и инвестор, также прославленный филантропической деятельностью. Жизненный путь Сороса порождает немало сомнений и расценивается неоднозначно: кто-то говорит о нем, как о благородном создателе сети благотворительных учреждений, другие называют спекулянтом, который также виновен в валютных кризисах.

Если в 90-х годах минувшего столетия о Соросе и его фондах в Украине знали разве что финансово-экономические аналитики, журналисты и сотрудники отделений его организаций в нашей стране, то в последние пару лет нарицательное имя "соросятина" стало популярнее определения "титушки".

А всё из-за далеко неоднозначной оценки деятельности представителей этих международных организаций в нашей стране, которые наводнили как властные кабинеты, так и списки политических сил, представленных в отечественном Парламенте.

Джордж Сорос появился на свет 12 августа 1930 года в Будапеште. Его настоящее имя - Дьердь Шорош. Будущий финансист родился в семье среднего достатка еврейского происхождения. Отец Тивадар Шорош работал в юридической отрасли, а также пытался издавать собственный журнал на малопопулярном эсперанто. Тивадар участвовал в Первой Мировой войне и сумел вернуться в родной Будапешт только спустя три года плена в Сибири.

В 1947 году Сорос переехал в Англию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно её окончил через три года. Ему читал лекции австрийский философ Карл Поппер, который оказал на него большое влияние, идейным последователем которого он стал. В это же время работал помощником менеджера на галантерейной фабрике.

В 1956 переехал в США, создал международный инвестиционный фонд, который начал приносить ему прибыль. Сегодня он возглавляет фонд, который носит его имя.

1970 году - создал инвестиционную компанию, которая впоследствии стала знаменитым Квантум (Quantum Group).

В 1979 году - создал в США первый благотворительный фонд "Открытое общество".

В 1984 году - открыл благотворительный фонд в Венгрии.

В 1988 году - организовал фонд в СССР "Культурная инициатива в поддержку науки, культуры и образования". Однако вскоре фонд был закрыт, поскольку деньги использовались не по назначению.

В 1990 году - основал Центрально-Европейский университет в Будапеште, Праге и Варшаве.

16 сентября 1992 - заработал миллиард долларов на падении фунта стерлинга, из-за чего получил прозвище "человек, который разорил Банк Англии".

В 1995 году - капитал группы фондов Квантум оценивался более чем в $ 10 млрд, а размеры личных доходов Сороса составляли примерно, треть этой суммы.

В 1997 году - во время экономического кризиса ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад обвинил Джорджа Сороса в атаке на валюты азиатских стран. Сорос отмел обвинения и переложил ответственность на государственные финансовые структуры азиатских стран, в которых кредиты росли слишком быстро.

В 2000 году - падение индекса NASDAQ нанесло Соросу ущерб на сумму почти $ 3 млрд. После этого была проведена реорганизация Quantum и провозглашен переход к стратегии меньшего риска.

В 2002 году - парижский суд признал Сороса виновным в получении прибыли из-за знания конфиденциальной информации (инсайдер). По мнению суда, благодаря этим сведениям миллионер заработал около $ 2 млн на акциях французского банка Société Générale. Приговорен к штрафу в 2,2 млн. евро.

В 2006 году - занимает 27 место в списке самых богатых людей США. Его доходы по версии журнала Forbes оцениваются в $ 8,7 млрд.

Является почетным доктором Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк), Оксфордского и Йельского университетов.

Первый фонд - Фонд Открытого Общества - Сорос основал в Нью-Йорке в 1979, первый Восточно-Европейский фонд - в Венгрии в 1984 году. Сегодня он финансирует сеть фондов, работающих в 31 стране Центральной и Восточной Европы и бывшем Советском Союзе, а также в Южной Африке, Гаити и США. Деятельность фондов направлена на развитие и поддержку инфраструктуры открытого общества. В Украине был создан соросовский Международный фонд "Возрождение".

Сегодня сеть фондов Сороса охватывает более 100 стран в Восточной Европе, бывшем СССР, Африке, Латинской Америке и США. Эти фонды направлены на создание и поддержку инфраструктуры и институтов открытого общества. В 1992 основал Центральный университет со студенческим городком в Будапеште. Ежегодно сеть фондов Сороса тратит примерно 400 млн. долларов на поддержку проектов в сфере образования, здравоохранения, развития гражданского общества и др.

Сорос и Украина . 17 июня 2014 состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Соросом, который через свой фонд "Возрождение" инициировал создание стратегической группы советников для помощи украинской власти в проведении реформ и проинформировал главу государства о подготовке стратегического плана реформ для Украины.

Решительно выступает за поддержку Украины ЕС и США.

В 2015 году Сорос пробыл в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, в которой работает его фонд, он не был так долго. Кроме того, он сказал, что намерен заняться стимулированием украинских переселенцев заниматься бизнесом.

14 мая 1995 Сорос был избран Иностранным членом Национальной академии наук Украины по специальности экономика, финансы.

12 ноября 2015 награжден орденом Свободы - за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад в реализацию социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность.

В постсоветских странах Центральной и Восточной Европы он создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека. Из-за этого Сороса часто обвиняют в том, что он вмешивается во внутреннюю политику иностранных государств. Украина не исключение. Здесь он финансирует фонд "Возрождение" (часть сети "Открытое общество") и вкладывает деньги в украинские компании в партнерстве с инвестиционным фондом Dragon Capital Томаша Фиалы.

С 2018 года ультраправые и консервативные организации устраивают круглые столы "Украина без Сороса".

В 2017 году состояние Джорджа Сороса оценивалось в $25,2 миллиардов. Одни инвесторы считают, что он наделен невероятным даром финансового предвидения, другие видят причины его успеха в использовании секретной инсайдерской информации.