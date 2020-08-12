Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Скосарь ("Батьківщина", 2012-2014), которого уже подозревали в покупке мандата, подозревается в завладении путем мошенничества у бизнесмена Игоря Воронова элитных часов стоимостью 19 млн гривен в 2015 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно им, в 2015 году Скосарь приехал к Воронову по своим личным вопросам в бизнес-центр.

Во время общения Воронов сообщил экс-депутату, что у него нет свободного времени для дальнейшего общения, поскольку не успевает на самолет за границу, и кроме этого, ему еще нужно достать 100 000 долларов для решения своих вопросов до вылета.

В свою очередь, Скосарь, оценив ситуацию, в которой оказался, заметил на руке у Воронова ценные часы марки Franck Muller Evolution 9850 3-1.

При этом, экс-депутат четко осознавал, что стоимость часов по меньшей мере в десять превышает сумму в 100 000 долларов.

В этот момент у Скосаря возник преступный умысел, направленный на завладение часами с целью их последующей продажи.

Осознавая явно преступный характер своих действий, с целью личного противоправного обогащения, используя дружеские и доверительные отношения с Вороновым, предложил ему свою помощь и сообщил, что может быстро получить необходимые для него в тот момент 100 000 долларов, но для этого ему необходимы часы, чтобы оставить их в качестве задатка и гарантии последующего возврата средств.

Он сообщил Воронову, что тот получит 100 000 долларов, заложив часы и в обязательном порядке вернет их, как только вернется в Украину и отдаст 100 тыс. долларов.

Воронов согласился и отдал Скосарю свои часы, которые в дальнейшем, он продал.

Стоимость часов марки Franck Muller Evolution 9850 3-1 на момент совершения преступления в 600 и более раз превышала необлагаемый минимум доходов граждан, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 185 (кража) Уголовного кодекса является особо крупным размером.

В марте 2019 года полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества Скосаря по заявлению Воронова.

Узнав о подаче заявления в полицию, Скосарь угрожал Воронову убийством.

В последующем полиция открыла еще одно дело по факту угроз убийством по статье 129 Уголовного кодекса.

В конце июля Скосаря вызвали на допрос и для проведения других следственных действий, но он не явился.

В связи с этим киевский суд постановил осуществить принудительный привод Скосаря.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за проходное место в составе "Батьківщини".

НАБУ взялось расследовать возможную дачу экс-депутатом 6 млн долларов взятки Яценюку.