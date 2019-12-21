Экс-нардеп Скосарь может сесть на 10 лет из-за покупки мандата, – СМИ

От 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества может получить бывший народный депутат Игорь Скосарь. На политика открыли уголовное производство по факту возможного подкупа должностного лица. Речь идет о покупке места в избирательном списке политической партии. Так в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отреагировали на обращение журналистов информационного портала "СтопКор". В письме журналисты изложили полное коррупционное досье на Скосаря. Документ рассмотрел директор НАБУ Артем Сытник.

Об этом сообщил информационный портал "СтопКор".

"В письме сообщалось, что по результатам отработки предоставленной информации открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 УК Украины относительно нардепа Скосаря И. по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу", - отметили в "СтопКоре".

Напомним, в начале сентября "СтопКор"» обратился в НАБУ относительно купленного мандата бывшего нардепа и однопартийца Арсения Яценюка Скосаря.

Ранее проверка детектором лжи подтвердила правдивость заявления народного депутата Украины Игоря Скосаря о покупке места в избирательном списке ВО "Батькивщина" за 6 млн долларов в 2012 году. Полиграф доказал: Скосарь действительно заплатил деньги Арсению Яценюку и Николаю Мартыненко за возможность стать депутатом.

Вопреки всем доказательствам Скосарь на свободе.

Сам Скосарь признался в том, что купил мандат, в эфире одного из украинских телеканалов.