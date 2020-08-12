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12 августа 2020, среда, 18:39 78
Общество 2020-08-12T18:45:01+03:00
Українські Новини
Украинцам хотят заменить паспорта "книжечки" на ID-карты

Украинцам хотят заменить паспорта "книжечки" на ID-карты

Кира Молчанова
МВД, Биометрический паспорт, Паспорта, ID-карты
ID-карточка
ID-карточка

Решение об оформлении паспорта гражданина Украины только в форме пластиковой карточки было принято еще в 2018 году, тем не менее, пока бумажные паспорта еще выдают и вклеивают в них фото. Поэтому Кабинет министров поддержал законопроект, согласно которому бумажные паспорта постепенно выведут из обращения, заменив их пластиковой карточкой.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Так, если украинцу будет нужно вклеить в паспорт следующее фото, то вместо "книжечки" ему выдадут пластиковую карту. Новые паспорта тоже будут выдавать только в виде ID-карты.

Сроки действия паспортов-книжечек будут следующие:

  • для лиц от 16 до 25 лет - до 25-летнего возраста;
  • для лиц от 25 до 45 лет - до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта;
  • для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил запуск электронных паспортов для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.

Президент Владимир Зеленский прогнозировал запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту.

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