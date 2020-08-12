В Одесской области начала работать первая в Украине паромная переправа за границу

В Одесской области, где из-за большого количества отдыхающих на въезде образовываются километровые пробки, заработала первая в Украине паромная переправа, которая позволит отечественным путешественникам за небольшую плату попасть в Румынию через Дунай. Об этом сообщает ТСН в эфире "ТСН.Ранок".

Отмечается, что пока на паром будут пускать только грузовики. Для одного поездка обойдется в 50 евро. Как только позволят проезд легковых машин — те будут платить 15 евро с авто. На пять евро дороже будет стоить переправа для микроавтобуса. А пеший путешественник — сможет пересечь Дунай только за евро. Пока запустят один, а со временем — здесь будут работать четыре парома. За сутки они способны переправить более 500 автомобилей.

Раньше, говорят водители, дорога через Молдову (200 километров пути) занимала 12 часов, а теперь поездка продлится 7 минут. Первый грузовик с Украины направится в румынское Исакчи уже сегодня, 12 августа.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют.