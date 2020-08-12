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12 августа 2020, среда, 10:28 344
Кабмин 2020-08-12T11:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмин проведет заседание в среду

Кабмин проведет заседание в среду

Надежда Комендантова
Кабмин, Правительство, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров, который анонсировал повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с сентября, проведет заседание в среду, 12 августа.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

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