Кабмин проведет заседание в среду

Кабинет Министров, который анонсировал повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с сентября, проведет заседание в среду, 12 августа.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.