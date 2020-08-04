Россия планирует через полгода начать испытания на детях вакцины от коронавируса

В России планируют начать тестировать вакцину от коронавируса на детях зимой 2021 года. Ранее, Всемирная организация здравоохранения требовала от России объяснить, почему при высокой заболеваемости, в стране очень низкая смертность. Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, вакцину собственного производства планирует начать тестировать Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробилогии им. Гамалеи.

Как заявил директор центра Александра Гинцбурга, ранее институт не проводил испытаний на детях. Их начнут после завершения испытаний на взрослых.

"Мы сейчас этот пакет документов начали обрабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. [...] Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, представим в Министерство здравоохранения, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — рассказал Гинцбург.

В центре заявили уже о третьей фазе испытаний вакцины, которая займет около пяти месяцев. В ней примут участие около двух тысяч пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса.

Кроме того, ученые заявили, что Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году.