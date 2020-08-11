Иран во время переговоров в Украине согласился возместить МАУ ущерб за сбитый самолет

Министерство иностранных дел утверждает, что в ходе переговоров в Украине 30 июля Иран согласился компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ущерб за сбитый над Тегераном самолет.

Об этом сообщил заместитель министра Евгений Енин в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - написал он.

10 августа иранская сторона заявила, что не будет компенсировать убытки МАУ, поскольку самолет был застрахован.

"Действительно, самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", - прокомментировал Енин.

Второй раунд переговоров с Ираном о компенсации семьям погибших в результате сбития над Тегераном рейсового самолета МАУ состоится в октябре.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

В то же время только в конце июля Иран предоставил доступ к бортовым самописцам ("черным ящикам") самолета.

Украина до окончания расследования не готова согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Украина считает, что основным вопросом в расследовании обстоятельств сбития самолета является возможное вмешательство в систему управления воздушным пространством Ирана.