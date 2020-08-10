У Тихановской предложили Лукашенко переговоры

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, где не согласны с результатми выборов, предложили Александру Лукашенко начать переговоры. Как отметили в штабе, действия властей во время протестов в Беларуси были неприемлемы. Об этом сообщила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова, передает ТСН.

В штабе заявили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы избежать конфликта между обществом и властью.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.

При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - сообщила Тихановская.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко заявил, что митингующие в Минске, в основном, были пьяные и обкуренные.