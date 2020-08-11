Львам нужно позаботиться о здоровье, а Скорпионов ждет финансовая удача, — гороскоп на сегодня от Глобы

В то время, как понедельник для Стрельцов был наполнен сюрпризами, а у Козерогов в этот день проснулась ревность, сегодня представителей большинства знаков деловые партнеры или коллеги могут порадовать новостями. О том, что ждет всех знаков зодиака во вторник, 11 августа, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

Во вторник у Овнов будут большие шансы, что их бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. В этот день следует уделять пристальное внимание на первый взгляд наименее весомым пунктам договоренностей.

Телец

Перед тем, как начинать что-либо во вторник, Тельцам следует хорошо спланировать свои действия, продумать детали. Так представители этого знака сможгут быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеют быстро подстроиться к изменениям.

Близнецы

В отношениях с другими у Близнецов будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Рак

Ракам во вторник звезды советуют дать свободу своему партнеру. Результат приятно удивит представителей знака ощущением собственной свободы. Их любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Лев

Звезды советуют Львам позаботиться о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Дева

Денежные дела Девам стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение мелким вопросам, решения по которым не имеют существенной угрозы для представителей знака в будущем.

Весы

Весам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.

Скорпион

У Скорпионов день пройдет удачно, если они увлекутся умственной деятельностью, попробуют взяться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Стрелец

Безосновательная жалость к себе ни к чему хорошему не приведет. Звезды советуют Стрельцам постараться не лениться. Если представителям знака это удастся, то уже совсем скоро они будут пожинать плоды своего успеха.

Козерог

Козерогам в этот день нельзя быть пассивными. Возьмите от этого дня все, что только в ваших силах, а их накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

Водолей

Не исключено, что именно во вторник Водолеи получыт долгожданное известие. Стоит быть внимательным к деталям в делах и разговорах.

Рыбы

День будет благоприятным для легкой работы, переездов в новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют не переутомляться.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака в августе удастся улучшить свое материальное положение, а какие знаки смогут встретить вторую половинку.