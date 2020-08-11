Левам потрібно подбати про здоров'я, а Скорпіонів чекає фінансова удача, — гороскоп на сьогодні від Глоби

Після того, як за гороскопом на понеділок, 10 серпня, для Стрільців був наповнений сюрпризами, а у Козерогів у цей день прокинулися ревнощі, астролог Павло Глоба зробив гороскоп на сьогодні, за яким представників більшості знаків ділові партнери або колеги можуть порадувати новинами.

Овен

У вівторок у Овнів будуть великі шанси, що їх бюджет доведеться переглянути – можливі суттєві непередбачені витрати. У цей день слід приділяти пильну увагу на перший погляд найменш вагомим пунктів домовленостей.

Телець

Перед тим, як починати що-небудь у вівторок, Тельцям слід добре спланувати свої дії, продумати деталі. Так представники цього знаку зможе бути впевненими і уникнути краху, а за необхідності зуміють швидко підлаштуватися до змін.

Близнюки

У відносинах з іншими у Близнюків буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим доречних ситуаціях.

Рак

Ракам у вівторок зірки радять дати свободу своєму партнерові. Результат приємно здивує представників знаку відчуттям власної волі. Їх любов до тихим образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

Лев

Левам Зірки радять подбати про своє здоров'я, якщо планували почати займатися спортом або кинути погану звичку – це хороший день для початку.

Діва

Грошові справи Дівам варто перенести на інші дні – є великі шанси зробити суттєву помилку через неуважність. Віддайте перевагу дрібним питань, рішення з яких не мають суттєвої загрози для представників знаку в майбутньому.

Терези

Терезам зараз важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу.

Скорпіон

У Скорпіонів день пройде вдало, якщо вони захопляться розумовою діяльністю, спробують взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Стрілець

Безпідставна жалість до себе ні до чого доброго не призведе. Зірки радять Стрільцям постаратися не лінуватися. Якщо представникам знака це вдасться, то вже зовсім скоро вони будуть пожинати плоди свого успіху.

Козеріг

Козерогам в цей день не можна бути пасивними. Візьміть від цього дня все, що тільки у ваших силах, а їх накопичився чималий запас. Однак намагайтеся не метушитися – підходьте до всього творчо.

Водолій

Не виключено, що саме у вівторок Водолії отримає довгоочікувану звістку. Варто бути уважним до деталей в справах і розмовах.

Риби

День буде сприятливим для легкої роботи, переїздів на нове місце і зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався в спортзал, рекомендують не перевтомлюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку в серпні вдасться поліпшити своє матеріальне становище, а які знаки зможуть зустріти другу половинку.