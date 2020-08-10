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10 августа 2020, понедельник, 05:15 159
Lifestyle 2020-08-10T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 10 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 10 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье Тельцы, Весы и Стрельцы сталкивались с трудностями в делах, сегодня Раков, Дев и Скорпионов будет сопровождать удача. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 10 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

В понедельник Раки смогут добиться успеха во многих сферах жизни. Звезды советуют не сидеть на месте и активно действовать. Можно начать важное дело или принять участие в масштабном проекте. При этом не следует во всем полагаться на других. Рассчитывайте на собственные силы и доверяйте своей интуиции. Вечером не исключены удачные покупки и крупные приобретения.

Дева

Дев ждет перспективный день, в течение которого им удастся реализовать смелые планы. В понедельник можно доверять своей интуиции и поступающей информации. У представителей этого знака получится выбрать верное направление, они смогут предугадать развитие текущей ситуации, что позволит действовать слаженно. Также в этот день может начаться новый любовный роман.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам в работе действовать решительно. У них все получится, если они будут работать коллективно и смогут решать проблемные вопросы, опираясь на помощь со стороны. В понедельник не исключены денежные поступления. Представителям этого знака могут вернуть долги или они получат оплату за работу, которую еще предстоит выполнить. В этот период не исключены выгодные приобретения.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака в августе удастся улучшить свое материальное положение, а какие знаки смогут встретить вторую половинку.

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