В одном из детсадов Черкасс обнаружили коронавирус

В то время, как в Украине начала падать заболеваемость коронавирусом, в Черкасском детском саду №34 зафиксирован случай заражения. Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на руководителя департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.

Так, сообщается, что официально факт заражения подтвердился вчера вечером, 9 августа.

Отмечается, что всех воспитанников учреждения переведут на двухнедельную самоизоляцию.

Кроме того, сам детсад закроют для проведения ремонтных работ.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа было проведено 10 083 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 218 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 2,2 раза меньше по сравнению с 8 августа.

Также 9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15,9%, количество новых летальных случаев - выросло на 38,9%.

