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10 августа 2020, понедельник, 09:00 23
Общество 2020-08-10T09:15:01+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о грозах по всей Украине

Спасатели предупредили о грозах по всей Украине

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

Сегодня, 10 августа, в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини

Так, сообщается, что в связи с грозами установлен I уровень опасности.

 "По данным УкрГидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Кроме того, спасатели предупредили, что 10 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза; ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​23...+28 градусов.

Также согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

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