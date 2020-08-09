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09 августа 2020, воскресенье, 21:00 186
Общество 2020-08-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди и грозы возвращаются. Прогноз погоды на 10 августа

Дожди и грозы возвращаются. Прогноз погоды на 10 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

10 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза; ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​23...+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, утром и днем краткосрочный дождь, гроза, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+23...+25 градусов

В Сваляве ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​24...+29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем (кроме Днепропетровской области) местами кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​24...+29 градусов.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +​​27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +​​27...+32 градуса.

В Ялте также без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус.

9 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

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