Стоят в очереди по шесть часов. СМИ показали, как голосуют белорусы в Украине

В Украине беларусы выбирают президента в посольстве страны в Киеве. Сейчас под посольством Республики Беларусь ждут своей очереди более 200 голосующих. Во внутрь посольства пускают по одному и с паспортом.Об этом пишет "Страна". Сообщается, что многие возмущены правилами голосования, люди уверенны, что большинство из тех кто пришел проголосовать попросту не успеют этого сделать. "Стою в очереди уже шесть часов и не уверенна, что успею проголосовать. Это сделано для того, чтобы меньше людей смогли проголосовать", - уверена Ольга.Женщина уже три года живет в Украине ее муж открыл здесь автомастерскую. Собравшиеся хлопают каждому кто заходит в посольство для голосования и скандируют "Живи Беларусь". Рядом с посольством уже дежурят 5 автомобилей полиции. Собравшиеся ведут себя спокойно, некоторые из них пришли с плакатами. Также у входа в здание расположились представители экзитпола. Выборы президента Беларуси. Фото: Страна Представители посольства объясняют такие ограничения с тем, что они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности. По их словам, правила прохождения менять не будут, а те кто не успеет проголосовать должны были подумать об этом заранее и прийти раньше.Как сообщали Українські Новини, в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%. Ранее на улицы столицы Беларуси выехали автозаки и водометы.