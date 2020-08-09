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09 августа 2020, воскресенье, 19:20 456
Выборы 2020-08-09T19:22:02+03:00
Українські Новини
Стоят в очереди по шесть часов. СМИ показали, как голосуют белорусы в Украине

Стоят в очереди по шесть часов. СМИ показали, как голосуют белорусы в Украине

Валерия Драгомирова
Выборы, Беларусь, выборы в Беларуси
Выборы президента Беларуси. Фото: Страна
Выборы президента Беларуси. Фото: Страна

В Украине беларусы выбирают президента в посольстве страны в Киеве. Сейчас под посольством Республики Беларусь ждут своей очереди более 200 голосующих. Во внутрь посольства пускают по одному и с паспортом.

Об этом пишет "Страна". 

Сообщается, что многие возмущены правилами голосования, люди уверенны, что большинство из тех кто пришел проголосовать попросту не успеют этого сделать.

"Стою в очереди уже шесть часов и не уверенна, что успею проголосовать. Это сделано для того, чтобы меньше людей смогли проголосовать", - уверена Ольга.

Женщина уже три года живет в Украине ее муж открыл здесь автомастерскую.

Собравшиеся хлопают каждому кто заходит в посольство для голосования и скандируют "Живи Беларусь".

Рядом с посольством уже дежурят 5 автомобилей полиции.

Собравшиеся ведут себя спокойно, некоторые из них пришли с плакатами. Также у входа в здание расположились представители экзитпола.

Выборы президента Беларуси. Фото: СтранаВыборы президента Беларуси. Фото: Страна

Представители посольства объясняют такие ограничения с тем, что они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности. По их словам, правила прохождения менять не будут, а те кто не успеет проголосовать должны были подумать об этом заранее и прийти раньше.

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