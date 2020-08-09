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09 августа 2020, воскресенье, 19:47 160
Выборы 2020-08-09T19:47:01+03:00
Українські Новини
Донецкая облорганизация "Слуги народа" настаивает на местных выборах вдоль линии соприкосновения

Донецкая облорганизация "Слуги народа" настаивает на местных выборах вдоль линии соприкосновения

Валерия Драгомирова
линия разграничения, Местные выборы, Местные выборы-2020, Выборы в Украине
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Донецкая областная организация партии "Слуга народа" настаивает на проведении местных выборов на всей подконтрольной Украине территории Донецкой области, в том числе  на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военным командованием гарантий безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации партии в Донецкой области, передают Українськi Новини.

"Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков, приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения. Донецкая областная организация партии "Слуги народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы, как один, выступаем за проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона", - сказано в нем.

Отмечается, что Донецкая военная-гражданская администрации и вся команда Президента в Донецкой области провели ряд консультаций с командованием Объединенных сил и антитеррористическим центром Службы безопасности Украины по созданию безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах.

Партия считает, что выборы на Донбассе должны состояться без исключений.

Вместе с тем, согласно сообщению, на данный момент ставить политическую целесообразность выше безопасности граждан недопустимо, поэтому донецкая облорганизация партии "Слуга народа" намерена настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИК назначили первые "новые" выборы в Украине 25 октября


Также в Комитете избирателей Украины считают, что украинская власть не готова к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

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