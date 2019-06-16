Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию

Вчера, 15 июня, во Львовской области жительница с. Рыков Сколевского района после укуса змеи попала в реанимацию и находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы попала женщина 1963 года рождения с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра".

По данным медиков, женщина находится в состоянии средней тяжести.

В ГосЧС призвали украинцев быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - говорится в сообщении.

Также необходимо быть осторожными в местах, где можно встретить змей - это высокая трава, кусты, лес. Исходя их этого, отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

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