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16 июня 2019, воскресенье, 20:20 288
Происшествия 2019-06-16T20:20:27+03:00
Українські Новини
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию

Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию

Змея. Укус. Фото:
Змея. Укус. Фото: "Сегодня"

Вчера, 15 июня, во Львовской области жительница с. Рыков Сколевского района после укуса змеи попала в реанимацию и находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы попала женщина 1963 года рождения с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра".

По данным медиков, женщина находится в состоянии средней тяжести.

В ГосЧС призвали украинцев быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - говорится в сообщении.

Также необходимо быть осторожными в местах, где можно встретить змей - это высокая трава, кусты, лес. Исходя их этого, отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии питон вылез из унитаза и укусил женщину.

Ранее во Львове прокуратура расследовала смерть девочки в больнице после укуса змеи

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