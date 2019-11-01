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01 ноября 2019, пятница, 23:30 413
Америка 2019-11-01T23:31:30+02:00
Українські Новини
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее

Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее

США, Змея, Питон
Сетчатый питон. Фото: Википедия
Сетчатый питон. Фото: Википедия

В штате Индиана нашли тело 36-летней Лоры Херст, шею которой обвил сетчатый питон длиной около 2,4 м, сообщает "BBC Украина".

Когда полицейские прибыли на вызов, женщина уже не подавала признаков жизни. В доме, который расположен в городе Оксфорд, также обнаружили еще 140 змей. По предварительным данным, здание использовалось именно для содержания пресмыкающихся.

Лора Херст была владелицей примерно 20 из этих змей, обычно она приезжала в этот дом дважды в неделю. Дом, согласно сообщениям, принадлежит шерифу округа Бентон Дону Мансона - сам он живет по соседству.

Журналистам он рассказал, что нашел тело Херст на полу. Представитель полиции Ким Райли говорит, что лицо, обнаружившее Херст, смогло снять питона с ее шеи, но врачи скорой, прибывшие на вызов, спасти ее уже не могли.

По данным CNN, женщина приехала в дом, чтобы проверить, все ли в порядке с ее змеями.

Также издание приводит несколько фактов о сетчатых питонах:

  • Это самые длинные змеи в мире, их длина может достигать 10 метров
  • Вес сетчатых питонов может достигать 145 килограммов
  • Обычно они живут в густых влажных лесах и держатся подальше от людей

Как сообщали Українські Новини, коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии. Также в Австралии питон вылез из унитаза и укусил женщину.

Ранее в Киеве на фонаре обнаружили огромного тигрового питона.

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