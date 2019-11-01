Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее

В штате Индиана нашли тело 36-летней Лоры Херст, шею которой обвил сетчатый питон длиной около 2,4 м, сообщает "BBC Украина".

Когда полицейские прибыли на вызов, женщина уже не подавала признаков жизни. В доме, который расположен в городе Оксфорд, также обнаружили еще 140 змей. По предварительным данным, здание использовалось именно для содержания пресмыкающихся.

Лора Херст была владелицей примерно 20 из этих змей, обычно она приезжала в этот дом дважды в неделю. Дом, согласно сообщениям, принадлежит шерифу округа Бентон Дону Мансона - сам он живет по соседству.

Журналистам он рассказал, что нашел тело Херст на полу. Представитель полиции Ким Райли говорит, что лицо, обнаружившее Херст, смогло снять питона с ее шеи, но врачи скорой, прибывшие на вызов, спасти ее уже не могли.

По данным CNN, женщина приехала в дом, чтобы проверить, все ли в порядке с ее змеями.

Также издание приводит несколько фактов о сетчатых питонах:

Это самые длинные змеи в мире, их длина может достигать 10 метров

Вес сетчатых питонов может достигать 145 килограммов

Обычно они живут в густых влажных лесах и держатся подальше от людей

Как сообщали Українські Новини, коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии. Также в Австралии питон вылез из унитаза и укусил женщину.

Ранее в Киеве на фонаре обнаружили огромного тигрового питона.