Сегодня Леонид Кучма отмечает 82-й день рождения

Сегодня второй президент Украины (1994-2005 год) Леонид Кучма отмечает 82-й день рождения.

Украинский политик родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино (Черниговская область).



Прежде чем прийти в политику, Кучма больше тридцати лет работал в ракетно-космической отрасли, был первым заместителем генерального конструктора КБ Южное и генеральным директором ПО Южмаш.

В 1990 году Кучма избран депутатом Верховного Совета УССР.

В 1994 году был избран депутатом Верховной Рады во второй раз.

В 1992-1993 годах Кучма стал премьер-министром Украины.

В 1994 году избран президентом Украины, в 1999 году переизбран на эту должность.

В 2014-2018 гг. и в 2019-2020 гг. Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе.



Как сообщали Українські Новини, в конце июля 2020 Кучма решил прекратить работу в ТКГ.



Ранее Данилов заверил, что уход Кучмы из ТКГ прежде всего связан с его возрастом.

Однако президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука (86 лет) главой украинской делегации в ТКГ.