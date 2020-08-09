Сегодня Леонид Кучма отмечает 82-й день рождения

Сегодня второй президент Украины (1994-2005 год) Леонид Кучма отмечает 82-й день рождения. Украинский политик родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино (Черниговская область).Прежде чем прийти в политику, Кучма больше тридцати лет работал в ракетно-космической отрасли, был первым заместителем генерального конструктора КБ Южное и генеральным директором ПО Южмаш. В 1990 году Кучма избран депутатом Верховного Совета УССР. В 1994 году был избран депутатом Верховной Рады во второй раз. В 1992-1993 годах Кучма стал премьер-министром Украины. В 1994 году избран президентом Украины, в 1999 году переизбран на эту должность. В 2014-2018 гг. и в 2019-2020 гг. Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе.Как сообщали Українські Новини, в конце июля 2020 Кучма решил прекратить работу в ТКГ. Ранее Данилов заверил, что уход Кучмы из ТКГ прежде всего связан с его возрастом. Однако президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука (86 лет) главой украинской делегации в ТКГ.