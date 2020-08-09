Противная болезнь: Лукашенко рассказал, как перед выборами переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее признался, что бессимптомно перенес коронавирус, после голосования на выборах президента Беларуси назвал коронавирусную инфекцию болезнью излечимой, но противной и расскрыл подробности, как перенес заболевание.

Об этом сообщает Tut.by

Лукашенко отметил, что сейчас проводится эпидрасследование по поводу того, где он мог заразиться коронавирусом.

"Я человек крепкий, я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, — ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь — нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах... Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Не советую вам переносить эту болезнь", - рассказал Лукашенко.

Также президент Беларуси сообщил, что обсуждал этот вопрос с Путиным: "Я ему об этом рассказывал и ему дал совет: "Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились — но такая противная, что дальше некуда"".

В то же время, Лукашенко уверяет, что он не заразен и планирует заняться спортом.

"Но выводы надо сделать: питание, здоровый образ жизни и ни в коем случае не сидеть дома, больше на воздухе шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Это я вам искреннее говорю. Пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен, поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявлял, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса.

Тем временем, Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами.