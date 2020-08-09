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  • Противная болезнь: Лукашенко рассказал, как перед выборами переболел коронавирусом
09 августа 2020, воскресенье, 17:25 304
Мир 2020-08-09T17:25:36+03:00
Українські Новини
Противная болезнь: Лукашенко рассказал, как перед выборами переболел коронавирусом

Противная болезнь: Лукашенко рассказал, как перед выборами переболел коронавирусом

Надежда Комендантова
Александр Лукашенко, Беларусь, Коронавирус у Лукашенко, Президент Белоруси
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее признался, что бессимптомно перенес коронавирус, после голосования на выборах президента Беларуси назвал коронавирусную инфекцию болезнью излечимой, но противной и расскрыл подробности, как перенес заболевание.

Об этом сообщает Tut.by

Лукашенко отметил, что сейчас проводится эпидрасследование по поводу того, где он мог заразиться коронавирусом.

"Я человек крепкий, я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, — ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь — нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах... Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Не советую вам переносить эту болезнь", - рассказал Лукашенко.

Также президент Беларуси сообщил, что обсуждал этот вопрос с Путиным: "Я ему об этом рассказывал и ему дал совет: "Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились — но такая противная, что дальше некуда"".

В то же время, Лукашенко уверяет, что он не заразен и планирует заняться спортом. 

"Но выводы надо сделать: питание, здоровый образ жизни и ни в коем случае не сидеть дома, больше на воздухе шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Это я вам искреннее говорю. Пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен, поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявлял, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса. 

Тем временем, Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами.

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