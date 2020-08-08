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08 августа 2020, суббота, 11:35 12
Общество 2020-08-08T11:41:45+03:00
Українські Новини
В Киевской области количество новых случаев коронавируса уменьшилось

В Киевской области количество новых случаев коронавируса уменьшилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 7 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 70 человек до 4 128.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждены 4 128 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 363 детей и в 620 медицинских работников. За сутки подтверждены 70 новых случаев", - говорится в нем.

3 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 67 человек - на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 735 больных, на самоизоляции (под медицинским наблюдением) - 3 393 лиц.

Выздоровели всего 2 920 человек, из них 250 детей от 1 месяца до 17 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

Кроме того, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

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