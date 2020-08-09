ОПЗЖ заявляет о минировании входа в партийный офис неизвестными в ночь на 9 августа

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За життя" заявляет о минировании входа в партийный офис неизвестными в ночь с 8 на 9 августа.

Об этом говорится в сообщении партии, передают Українськi Новини.

"В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке, в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За життя". Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Оппозиционная платформа" считает произошедшее попыткой совершения теракта по политическим мотивам.

Кроме того, партия отмечает, что минирование могли организовать представители национал-радикальных сил, которые неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии.

"Сегодняшнее минирование офиса партии, который неоднократно подвергался незаконным обыскам СБУ, нападениям национал-радикалов, в том числе с использованием взрывпакетов, файеров, захватам с использованием автоматического оружия, ограблениям и попыткам поджога (ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто) стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина", – говорится в сообщении.

Это уже не первое нападение на офис "Оппозиционной платформы"; в июле неизвестный в балаклаве бросил бомбу в офис городской организации партии в Полтаве.

"Оппозиционная платформа" требует проведения объективного расследования указанного происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.

Также 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

Также 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля.