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09 августа 2020, воскресенье, 10:45 60
Силовые структуры 2020-08-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 8 августа

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 8 августа

Ирина Николенко
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков, Штаб ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 8 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации", – говорится в нем.

Выстрелы были зафиксированы у Шумов, Водяного, Попасной, Гнутово, Новоалександровки, Орехового и Водяного.

Согласно сообщению, украинские военнослужащие не реагировали на провокационные выстрелы боевиков и огонь в ответ не открывали.

"Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы около временно оккупированного населенного пункта Пикузы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ни разу не нарушили режим полного прекращения огня.

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 4 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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