НСЖУ просит полицию оперативно расследовать нападение "качков" на журналистов в Гидропарке в Киеве

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко обратился к Национальной полиции с просьбой оперативно расследовать нападение неизвестных лиц на журналистов, совершенное в Гидропарке во время инспектирования соблюдения требований карантина в Киеве.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к МВД и Национальной полиции с призывом оперативно начать расследование и обеспечить привлечение нападавших к надлежащей ответственности. Сейчас Алла Жизневский (журналист телеканала Zik) находится в райотделе полиции, пишет заявление с изложением обстоятельств. Но по видео, зафиксировавшему происходящее на месте событий, все очевидно - наглая публика упивается своей силой и безнаказанностью. Остановите безнаказанность! Журналисты во время эпидемии и так подвергают свое здоровье опасности!", - написал председатель НСЖУ.

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Уточним, на съемочную группу телеканала Zik (журналистку Аллу Жизневскую и ее оператора) напали неизвестные молодые люди, нарушавшие требования общенационального карантина и находившиеся на спортивной площадке в Гидропарке.

На видеозаписи зафиксировано, как Жизневская громко обращается к своему телеоператору, чтобы неизвестные мужчины не избили его и не повредили телекамеру. Журналистка пыталась остановить наиболее агрессивного парня, но тот ее грубо толкнул. Мужчина уверенно заявил, что ему "никто ничего не сделает" и что ему "наплевать на запрет", "плевать на закон".

"Мы сегодня инспектировали город (Киев). Проверяли, соблюдают ли люди требования карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались побить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались", - сообщила Алла Жизневская.

Напомним, из-за увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве столичные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №488 от 20 марта 2020 года.

Введены новые ограничения для горожан, чтобы свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в общественных местах и противодействовать распространению коронавируса. Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывание в торговых помещениях и на площадках отдыха.