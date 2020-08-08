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08 августа 2020, суббота, 10:15 41
СМИ 2020-08-08T11:00:02+03:00
Українські Новини
Журналист "Схем" Ткач обнаружил у себя дома признаки "подслушки"

Журналист "Схем" Ткач обнаружил у себя дома признаки "подслушки"

Анна Рудык
Журналисты, Прослушка, Расследование
Михаил Ткач обнаружил у себя дома признаки
Михаил Ткач обнаружил у себя дома признаки "прослушки". Фото: Фейсбук/Михаил Ткач

Журналист программы "Схемы - коррупция в деталях" Михаил Ткач обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - написал он. 

Ткач добавил, что вызвал полицию. 

На месте находятся журналисты. 

Журналист Ткач вызвал полицию для фиксации. Фото: Фейсбук/Михаил ТкачЖурналист Ткач вызвал полицию для фиксации. Фото: Фейсбук/Михаил Ткач

Как сообщали Українськi Новини, журналисты 45 раз подверглись физической агрессии с начала текущего года. В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе.

Также НСЖУ просит полицию оперативно расследовать нападение "качков" на журналистов в Гидропарке в Киеве.

Ранее суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші".

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