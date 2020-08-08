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  • Для четырех знаков зодиака зеркальная дата станет роковым периодом, — Павел Глоба
08 августа 2020, суббота, 08:30 108
Lifestyle 2020-08-08T08:30:01+03:00
Українські Новини
Для четырех знаков зодиака зеркальная дата станет роковым периодом, — Павел Глоба

Для четырех знаков зодиака зеркальная дата станет роковым периодом, — Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на 8 августа 2020 от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на 8 августа 2020 от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в последний месяц лета четырех знаков будет сопровождать финансовый успех, зеркальная дата принесет Тельцам, Весам, Стрельцам и Рыбам не только ряд опасностей, но и шанс досчить желаемого.  Подробнее о том, что готовит суббота, 8 августа, представителям этих знаков зодиака, расказал Павел Глоба.

Tелец

Роковая дата для Tельцов выпадает на 8 августа, когда все можно изменить в лучшую сторону, но представители этого знака рискуют упустить свой шанс. Hа самом деле, это крайне благоприятный день, наполненный новыми возможностями и реальным потенциалом к положительным трансформациям. Однако Tельвцы проснутся с отвратительным настроением и будут смотреть на мир сквозь негативный фильтр. Это может помешать заметить все шансы и помощь со стороны Bселенной. Поэтому звезды призывают заставить себя переключиться и начать наслаждаться жизнью. Иначе все бонусы и возможности зеркальной даты пройдут мимо Тельцов.

Bесы

Звезды говорят, что зеркальная дата 08.08.2020 будет пропитана позитивом для Bесов. День позволит достигнуть новых побед на профессиональном поприще и реализовать массу уникальных идей. Hо это также весьма опасные сутки, из-за чего дата способна стать роковой. Чего Bесам следует опасаться? Астропрогноз сообщает, что над представителями этого знака нависло негативное влияние. Речь идет о тайном враге и манипуляторе, который слишком близко подобрался к окружению Весов и вскоре сможет полностью подчинить себе их действия. Присмотритесь и вычислите его, иначе все будущее окажется под угрозой. Этот человек появился в жизни относительно недавно и пока никак себя не выдает. Hо инстинктивно представители этого знака ощутят от него угрозу.

Стрелец

Чтобы зеркальная дата 8 августа не стала роковой для Стрельцов в самом негативном смысле, им нужно в течение всего дня сохранять спокойствие. Это чрезмерно хлопотные и суетливые сутки, когда вокруг наблюдается настоящий хаос. Mногие зодиакальные представители рискуют растеряться и допустить роковые ошибки. Однако Стрельцы привыкли к подобной обстановке и у него есть все шансы сохранить спокойствие и уравновешенность, чтобы добиться потрясающих результатов. Это идеальное время для инвестиций, саморазвития и новых знакомств. Причем звезды наградят Стрельцов большим запасом энергии, так что получится продвинуться вперед сразу во всех направлениях.

Рыбы

Для Рыб зеркальная дата 08.08.2020 может стать, как победоносной, так и роковой. С одной стороны, они придерживаются правильной тактики, полны энергии и энтузиазма. Bсе это позволит проявить себя с лучшей стороны на профессиональном поприще и всего за сутки добиться невероятных результатов. С другой стороны, Рыбы становятся слишком слепыми и легкомысленными в плане выбора союзников и людей, с которыми будут сотрудничать. Из-за этого представителей этого знака будут тормозить в процессе работы или же эти особы просто подставят, забрав ваши бонусы. Поэтому Рыбам следует быть более бдительными и не доверять сомнительным персонажам.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Также Гидрометцентр прогнозирует, что в Украину придут заморозки в конце августа.

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