ЦВК позбавила 500 тисяч громадян права обирати собі владу, – ОПЗЖ

Через спробу Центральної виборчої комісії (ЦВК) скасувати вибори у 18 окремих територіальних громадах Донецької і Луганської областях, порушивши закон і можливість позбавити 500 тисяч громадян, їх конституційних прав, партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) звернеться до суду. Про це йдеться в заяві партії, текст якого розміщено на офіційному порталі політичної сили.

"Зе-влада остаточно стала на шлях узурпації повноважень, нехтування Конституції і перетворення українських громадян на безправних підданих. Центральна виборча комісія покірно проштампувала заготовлене владою рішення скасувати вибори у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим більш ніж півмільйона українців не зможуть обрати своїх представників у місцеві ради.

Також у ЦВК проігнорували той факт, що в 2019 році на цих територіях успішно пройшли президентські і парламентські вибори. Також в партії додають, що думка "сценаристів" з Офісу президента виявилося для них важливіше Конституції, міжнародного права і клятв служити народу України.

"За рівнем цинізму і беззаконня нинішня влада вже перевершила своїх попередників. Режим Порошенко використовував конфлікт на Сході, щоб наживатися на війні, нинішній режим - відмовляється від мирного врегулювання, прагнучи встановити в країні диктатуру. Парламентська більшість забороняє громадянам проводити вибори в обласні ради, Президент штампує укази про введення військово-цивільних адміністрацій. Його ставленики позбавляють людей права на самоврядування, а слухняний ЦВК покірно голосує за це рішення. Скасовувати вибори, не маючи на те жодних законних підстав, може тільки диктаторський режим, якій боїться і ненавидить своїх громадян", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, "Опозиційна платформа – За життя" покладає на Президента України Володимира Зеленського, як гаранта Конституційних прав громадян, всю відповідальність за антидемократичне беззаконня, розпочатий його підручними. Крім того, ОПЗЖ вимагає від влади відмовитися від зриву виборів і знищення демократії в Україні.

Також ОПЗЖ звертається в міжнародні організації, представників міжнародного демократичного співтовариства, дати оцінку діям української влади. Крім того, закликають всі українські демократичні політичні сили об'єднатися для захисту української демократії, Конституції і цивільних прав.

"Антиконституційне та антидемократичне рішення ЦВК буде оскаржено нами в суді. Ми зробимо все, щоб захистити конституційні права українських громадян і притягти до відповідальності всіх чиновників, винних за їх порушення. Українські громадяни дадуть владі свою оцінку на виборах! Зе-диктатури в Україні не буде!", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, що "Опозиційна платформа – За життя" вимагає ввести постійні обмеження на зарплати чиновників, менеджменту та членів наглядових рад держкомпаній.

Також Опозиційна платформа – За життя" вимагає від Президента Володимира Зеленського забезпечити проведення виборів в місцеві ради всіх рівнів на сході України.