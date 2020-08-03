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03 августа 2020, понедельник, 21:28 16
Верховная Рада и партии 2020-08-03T21:30:09+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов набсоветов госкомпаний

ОПЗЖ требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов набсоветов госкомпаний

Елена Новикова
заработная плата, Владимир Зеленский, ОПЗЖ, зарплаты чиновников, Ограничение зарплат
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба

Оппозиционная платформа - За жизнь требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов госкомпаний Об этом говорится в заявлении партии, текст которого размещен на официальном портале политической силы.

Так, в сообщении говорится, что Зе-власть продолжает торговать остатками суверенитета Украины и стоять на вытяжку перед кредиторами. На днях правительство Шмыгаля подписало Меморандум о получении кредита от Европейского Союза.

Отмечается, что в обмен на очередной кредит Кабинет Министров обязался, в том числе, продолжить сотрудничество с МВФ, назначать угодных кредиторам чиновников, усилить административное давление на украинских предпринимателей. Кроме того, обеспечить высокие доходы для иностранных надзирателей, засевших в наблюдательных советах стратегических украинских компаний. Их обиженное нытье по поводу "нищенских зарплат" в 47 тысяч гривен было услышано покровителями. 

"Зе-власть цинично называет такую политику "продолжением реформ, которые обеспечат благосостояние украинских граждан". В действительности, это клятва колониальной администрации в верности курсу на сдачу национальных интересов и разграбление страны. Власть, пекущаяся о доходах кредиторов и их марионеток — не имеет права называться украинской!", — говорится в сообщении.

В завершении заявления говоритя, что Оппозиционная платформа – За жизнь требует от власти прекратить торговлю национальным суверенитетом. Очистить государственные компании от иностранных надсмотрщиков. Поддержать инициативу фракции ОПЗЖ и ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Как сообщали Українські Новини, ране Оппозиционная платформа – За жизнь требовала от Владимира Зеленского обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на востоке Украины.

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