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29 июля 2020, среда, 14:19 271
Верховная Рада и партии 2020-07-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский узурпировал право жителей Северодонецка и Лисичанска выбирать себе власть, - ОПЗЖ

Зеленский узурпировал право жителей Северодонецка и Лисичанска выбирать себе власть, - ОПЗЖ

Петр Стуженко
Выборы, Партия, Донбасс, Оппозиционная платформа - За життя, Зеленский, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОПЗЖ
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа – За життя требует от Владимира Зеленского обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на востоке Украины." Об этом говорится в заявлении партии, текст которого размещен на официальном портале политической силы.

В нем отмечается, что Зе-власть взяла курс на демонтаж местного самоуправления и срыв выборов на востоке Украины. В начале депутаты Зе-большинства отказывают жителям Луганской и Донецкой областей в праве выбрать областные советы. Теперь Владимир Зеленский принимает Указы о введении военно-гражданских администрации в двух крупных городах Луганской области - Лисичанске и Северодонецке.

Тем самым, узурпировав право горожан на местное самоуправление, поставив под сомнение демократичность проведения грядущей избирательной кампании в городские советы и саму возможность выборов. Вслед за Зеленским чиновники помельче призывают вообще не проводить выборы в местные советы около линии разграничения. В частности, с такой инициативой выступил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Нынешняя власть все чаще ведет себя как настоящие преемники режима Порошенко и последователи партии войны. Зеленский и его команда показывают полное пренебрежение к Конституции и правам граждан. Они лишают жителей востока Украины права на местное самоуправление. Зе-властью движет только страх проигрыша на выборах. Они знают, что им не доверяют люди и пытаются спрятаться от недоверия граждан за военизированными администрациями.

Оппозиционная платформа – За життя требует от власти отказаться от сценария срыва выборов на востоке Украины. Гарантировать реализацию закрепленного Конституцией и законами Украины права граждан на местное самоуправление.

Мы требуем обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на всей подконтрольной территории Украины. А также ускорить разработку законов, необходимых для проведения выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей.

Если страх перед волеизъявлением граждан мешает Зе-власти выполнять Конституцию, работать над восстановлением мира и объединением страны – местные чиновники и их киевские руководители должны уйти в отставку. Украинский народ не потерпит политиканов, пытающихся управлять людьми с помощью принуждения и страха", - говорится в тексте документа партии ОПЗЖ.

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