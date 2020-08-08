Сегодня боевики 5 раз провоцировали украинских военных в зоне ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 8 августа.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений соглашений, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы", – сказано в нем.

Огневые провокации из станкового гранатомета были зафиксированы вблизи Попасной и Гнутово; из подствольного гранатомета – вблизи Шумов.

Кроме того, боевики стреляли в районе Новоалександровки.

На всех участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции режим тишины соблюдается.

Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим полного прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский 6 августа поехал на Донбасс, чтобы проверить режим прекращение огня.