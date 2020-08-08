К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 8 областей, – Минздрав

В то время, как Кабинет министров поделил регионы на 4 зоны, по состоянию на 8 августа Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Черновицкая область (56,26%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (15,61%), Ивано-Франковская (17,59%), Одесская (12,44%), Ривненская (16,98%), Харьковская (18,12%), Черновицкая (20,14%), Черниговская (11,17%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (32,74%), Киевская (17,87%), Одесская (63,31%), Ривненская (13,24%), Харьковская (41,26%) и Черновицкая (43,02%) области.

В Киеве заполненность составляет 44,11%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 116,19, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,35%, динамика составляет 32,74%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине из-за коронавируса до 31 августа.

Также министр здравоохранения Максим Степанов инициирует усиление контроля за карантинными ограничениями из-за высокого количества заболеваемости коронавирусом.