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  • За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов увеличилось на 5%, а ИФА-тестов на 18,7%, – Минздрав
08 августа 2020, суббота, 16:40 282
Медицина 2020-08-08T18:00:01+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов увеличилось на 5%, а ИФА-тестов на 18,7%, – Минздрав

За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов увеличилось на 5%, а ИФА-тестов на 18,7%, – Минздрав

Ирина Николенко
Минздрав, Максим Степанов, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: Pixele
Тесты на коронавирус. Фото: Pixele

7 августа было проведено 19 327 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 542 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18,7% больше по сравнению с 6 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Если в апреле в Украине проводилось 250 тестирований в сутки, то сегодня общее количество составило 19 327 исследований методом ПЦР. Как видите, разница очевидна. Но мы и в дальнейшем будем увеличивать количество тестирований и развивать эпидемиологическую службу. Мы провели масштабную работу и достаточно быстро двигаемся вперед по более эффективному преодолению коронавирусной болезни", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что за предыдущие сутки было всего осуществлено 39 869 тестирований, из них 19 327 исследований – методом ПЦР, а также 20 542 – методом ИФА.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине было проведено 1 154 378 тестов методом ПЦР и 703 195 – методом ИФА.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Степанов заявил о намерении Министерства здравоохранения до сентября увеличить количество тестирований на коронавирус в 2 раза по сравнению с нынешними показателями.

Также, в Министерстве здравоохранения рассказали, как подготовиться к ПЦР-исследованию на коронавирусную инфекцию.

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