В ВСУ коронавирусом болеет 301 человек, за прошедшие сутки зафиксировали 21 новый случай

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 301 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 143 лица", – говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, военный госпиталь города Ривне – 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 15 человек (Киевская область – 3 военнослужащих, Львовская область – 5 военнослужащих, Харьковская область – 1 работник ВСУ, Ривненская область – 2 военнослужащих, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 2 работника ВСУ).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа в Вооруженных силах коронавирусом болели 265 человек, а также зарегистрировали 34 новых случая заболевания.

Кроме того, в Украине 7 августа зафиксировали 1489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, из-за высокого количества заболеваемости, Максим Степанов предлагает усилить контроль за соблюдение карантинных мер.