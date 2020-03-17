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17 марта 2020, вторник, 00:48 128
Судебная власть 2020-03-17T00:48:19+02:00
Українські Новини
Суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші"

Суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші"

Ольга Фандорина
Арсен Аваков, Сергей Чеботарь, нападение на журналистов, Олег Полищук

16 марта Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал зятя бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря Олега Полищука. Его подозревали в нападении и ограблении журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Об этом сообщает Bihus.Info.

Нападение произошло 5 лет назад во время съемок сюжета на даче семьи замглавы МВД Сергея Чеботаря в селе Лесники в Киевской области. Журналисты зафиксировали на видео физическое препятствование своей работе зятем Чеботаря.

В тот же день Полищук вместе с группой молодых людей напал на оператора, и разбил и похитил его камеру. Было возбуждено уголовное дело по статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).

По данным издания, дело осознанно затягивали на протяжении 5 лет. Журналисты подчеркивают что глава МВД Арсен Аваков все это время не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов.

Напомним, ранее под Киевом возле дома заместителя Авакова напали на журналистов.

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