Суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші"

16 марта Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал зятя бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря Олега Полищука. Его подозревали в нападении и ограблении журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Об этом сообщает Bihus.Info.

Нападение произошло 5 лет назад во время съемок сюжета на даче семьи замглавы МВД Сергея Чеботаря в селе Лесники в Киевской области. Журналисты зафиксировали на видео физическое препятствование своей работе зятем Чеботаря.

В тот же день Полищук вместе с группой молодых людей напал на оператора, и разбил и похитил его камеру. Было возбуждено уголовное дело по статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).

По данным издания, дело осознанно затягивали на протяжении 5 лет. Журналисты подчеркивают что глава МВД Арсен Аваков все это время не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов.

Напомним, ранее под Киевом возле дома заместителя Авакова напали на журналистов.