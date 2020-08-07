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  • Из-за украинца, не желавшего надевать маску, пришлось срочно сажать самолет в Испании
07 августа 2020, пятница, 22:20 73
Происшествия 2020-08-07T22:21:22+03:00
Українські Новини
Из-за украинца, не желавшего надевать маску, пришлось срочно сажать самолет в Испании

Из-за украинца, не желавшего надевать маску, пришлось срочно сажать самолет в Испании

Кира Молчанова
Испания, Карантин, Мадрид, медицинская маска, Авиаперелеты, Украинцы за границей
Мвиаперелеты. Фото: pixabay.com
Мвиаперелеты. Фото: pixabay.com

На авиалиниях действуют жесткие карантинные требования, в частности, к ношению маски. Поэтому украинца, который отказался надевать средство индивидуальной защиты, высадили с рейса авиакомпании Air Europa, выполнявшего рейс между островом Гран-Канария и Мадридом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.

Инцидент произошел вечером 6 августа. Мужчину высадили в аэропорту Малаги.

Сообщается, что украинцу неоднократно делали замечания на счет маски, которые он игнорировал. К тому же, у пассажира были явные признаки алкогольного опьянения. На такие случаи у членов экипажа есть протокол, который пришлось активировать.

Ассоциация диспетчеров Испании вечером сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за чего командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги.

Кроме того, мужчина также угрожал другим пассажирам.

Сообщение о дебошире было направлено испанским правоохранительным органам, которым конфликтного пассажира передали после посадки.

Самолет продолжил рейс в Мадрид.

Как сообщали Українські Новини, на борту самолета авиакомпании KLM, который направлялся на Ибицу из Амстердама, возникла драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски.

В Германии пассажирка автобуса набросилась на водителя и избила его за просьбу надеть защитную маску, как этого требуют правила страны.

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