підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Через українця, який не бажав надягати маску, довелося терміново робити посадку в Іспанії
07 серпня 2020, пʼятниця, 22:20 7
Події 2020-08-07T23:30:01+03:00
Українські Новини
Через українця, який не бажав надягати маску, довелося терміново робити посадку в Іспанії

Через українця, який не бажав надягати маску, довелося терміново робити посадку в Іспанії

Кира Молчанова
Маски, Карантинні заходи, Авіаперельоти
Авіаперельоти. Фото: pixabay.com
Авіаперельоти. Фото: pixabay.com

На авіалініях діють жорсткі карантинні вимоги, зокрема, до носіння маски. Тому українця, який відмовився надягати засіб індивідуального захисту, висадили з рейсу авіакомпанії Air Europa, що виконував рейс між островом Гран-Канарія і Мадридом.

Інцидент стався ввечері 6 серпня. Чоловіка висадили в аеропорту Малаги.

Повідомляється, що українцеві неодноразово робили зауваження на рахунок маски, які він ігнорував. До того ж, у пасажира були ознаки алкогольного сп'яніння. На такі випадки у членів екіпажу є протокол, який довелося активувати.

Асоціація диспетчерів Іспанії ввечері повідомила про конфліктного пасажира на борту літака, через що командир повітряного судна оголосив посадку в аеропорту Малаги.

Крім того, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

Повідомлення про бешкетника було направлено іспанським правоохоронним органам, яким конфліктного пасажира передали після посадки.

Літак продовжив рейс до Мадриду.

Як повідомляли Українські Новини, на борту літака авіакомпанії KLM, який прямував на Ібіцу з Амстердама, виникла бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися надягати маски.

У Німеччині пасажирка автобуса накинувся на водія і побила його за прохання надіти захисну маску, як цього вимагають правила країни.

Більше новин про: Маски Карантинні заходи Авіаперельоти

Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус
У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящие Время". Серед них є українці
Новини
У МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епідбезпеки 23:17
Дитина. Фото: pixabay
У Києві чиновниця вимагала хабар у тисячу доларів за дозвіл усиновити дитину 22:46
Через українця, який не бажав надягати маску, довелося терміново робити посадку в Іспанії 22:20
В українському Консульстві чекають офіційного підтвердження факту затримання журналістів 22:02
Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус 21:52
більше новин
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ", - офіційна заява 15:35
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
Буксир "Вітязь" може стати причиною серйозної трагедії в порту "Південний", - ЗМІ 13:43
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів 09:26
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА 09:38
більше новин
УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів: напрямки та розклад
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok