Через українця, який не бажав надягати маску, довелося терміново робити посадку в Іспанії

На авіалініях діють жорсткі карантинні вимоги, зокрема, до носіння маски. Тому українця, який відмовився надягати засіб індивідуального захисту, висадили з рейсу авіакомпанії Air Europa, що виконував рейс між островом Гран-Канарія і Мадридом.

Інцидент стався ввечері 6 серпня. Чоловіка висадили в аеропорту Малаги.

Повідомляється, що українцеві неодноразово робили зауваження на рахунок маски, які він ігнорував. До того ж, у пасажира були ознаки алкогольного сп'яніння. На такі випадки у членів екіпажу є протокол, який довелося активувати.

Асоціація диспетчерів Іспанії ввечері повідомила про конфліктного пасажира на борту літака, через що командир повітряного судна оголосив посадку в аеропорту Малаги.

Крім того, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

Повідомлення про бешкетника було направлено іспанським правоохоронним органам, яким конфліктного пасажира передали після посадки.

Літак продовжив рейс до Мадриду.

Як повідомляли Українські Новини, на борту літака авіакомпанії KLM, який прямував на Ібіцу з Амстердама, виникла бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися надягати маски.

У Німеччині пасажирка автобуса накинувся на водія і побила його за прохання надіти захисну маску, як цього вимагають правила країни.