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08 августа 2020, суббота, 08:30 226
Экономика 2020-08-08T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Кличка рассказали, поднимут ли тарифы на холодную воду в Киеве

У Кличка рассказали, поднимут ли тарифы на холодную воду в Киеве

Кира Молчанова
Киев, Вода, КГГА, тариф на воду
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Пока украинцам предлагают два тарифных плана на газ, в Киеве отказались от повышения стоимости холодной воды и водоотведения в этом году.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на председателя ведомства Петр Пантелеев, который рассказал о тарифах этом в интервью изданию "Вечерний Киев".

"Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя. Надо активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций", - пояснил Пантелеев.

Скриншот страницы КГГАСкриншот страницы КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

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