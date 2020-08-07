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  • На боевиков-иностранцев, воевавших на Донбассе, открыли более ста дел, — офис генпрокурора
07 августа 2020, пятница, 19:17 31
Политика 2020-08-07T19:19:08+03:00
Українські Новини
На боевиков-иностранцев, воевавших на Донбассе, открыли более ста дел, — офис генпрокурора

На боевиков-иностранцев, воевавших на Донбассе, открыли более ста дел, — офис генпрокурора

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Боевики, Иностранцы, Донбасс, война на Донбассе, Генеральная прокуратура Украины
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора открыл уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Прокурорами департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формированиях в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 гражданина Республики Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных вооруженных формирований России участвовали в вооруженном конфликте.

Указано, что иностранные наемники находились в составе различных подразделений, в частности, в так называемом 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", одиннадцатом отдельном мотострелковом полку "Восток", седьмой отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", первой отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формированиях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Офис генпрокурора заявил о гражданах Киргизии, Боснии и Герцеговины и Бразилии, состоявших с 2014 года в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что более 20 граждан Италии воевали против Украины на стороне боевиков на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси пригласить в свою страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными возле Минска боевиками частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала на Донбассе.

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