На боевиков-иностранцев, воевавших на Донбассе, открыли более ста дел, — офис генпрокурора

Офис генерального прокурора открыл уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Прокурорами департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формированиях в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 гражданина Республики Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных вооруженных формирований России участвовали в вооруженном конфликте.

Указано, что иностранные наемники находились в составе различных подразделений, в частности, в так называемом 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", одиннадцатом отдельном мотострелковом полку "Восток", седьмой отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", первой отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формированиях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

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