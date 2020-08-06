Более 20 итальянцев воевали на стороне боевиков на Донбассе, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что более 20 граждан Италии воевали против Украины на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Уже 3 итальянца получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях (НВФ) и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", - сказал Аваков во время официального визита в Италию.

Министр также поблагодарил за четкую позицию Италии в отношении итальянских наемников, воюющих на стороне незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, Козак пожаловался советнику Меркель на бессмысленность и заявил о выходе России из переговоров по Донбассу.

Также Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.