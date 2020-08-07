Со стройплощадки Подольского моста в Киеве украли 12 новых вант — тросов

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит правохранителей расследовать хищение 12 вант (тросов, которые должны держать конструкцию) с места стройки Подольско-Воскресенского моста.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, из-за бандитских действий, которые состоялись вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода", - написал он.

Кличко подчеркнул, что нападавшие загнали на мост 2 грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя.

Отмечается, что заказчиком строительства объекта является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

"Представители заказчика срочно обратились к Национальной полиции о совершении преступления. И предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Пострадавшие охранники дали показания правоохранителям. Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие. Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта", - добавил мэр Киева.

Также он отметил, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему.

Он подчеркнул, что за все ванты Киев рассчитался.

"И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден, правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями! Потому что очень кто-то не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли. То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то делают провокации. А теперь - еще и вывозят оборудования с моста, которое было подготовлено к установке!" - пишет Кличко.

Также он подчеркивает, что сделает все, чтобы достроить такой важный для столицы и киевлян объект, как Подольско-Воскресенский мост.

Как сообщали Українськi Новини, полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве Подольсько-Воскресенского моста в Киеве.

В Киеве в апреле обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту, конструкции попадали в воду. Причиной аварии мог стать сильный ветер.