Із будмайданчика Подільського моста в Києві вкрали 12 нових вант - тросів

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить правоохоронців розслідувати розкрадання 12 вант (тросів, які повинні тримати конструкцію) з місця будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема в поліцію, через бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молоді люди спортивної статури, в складі приблизно 15 чоловік, які були одягнені в спецодяг шляховиків, відтіснили і заблокували співробітників охорони мостового переходу", - написав він.

Кличко підкреслив, що нападники загнали на міст 2 вантажівки і автокран, повантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант, які місто отримало від німецького виробника.

Зазначається, що замовником будівництва об'єкта є комунальне підприємство "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва".

"Представники замовника терміново звернулися до Національної поліції про вчинення злочину. І надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Постраждалі охоронці дали свідчення правоохоронцям. Зараз відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Цікаво, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного з субпідрядників про бажання того забрати ванти з об'єкта", - додав мер Києва.

Також він зазначив, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в наприкінці року автосполучення по ньому.

Він підкреслив, що за всі ванти Київ розрахувався.

"І я розцінюю подібні дії підрядників і субпідрядників як нахабний саботаж і навмисне затягування термінів будівництва. Переконаний, правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями! Тому що дуже хтось не хоче, щоб міст за стільки років нарешті добудували і відкрили. Те блокують рух будівельної техніки через Русанівські сади і перешкоджають здійсненню необхідних робіт, то роблять провокації. А тепер - ще й вивозять обладнання з моста, яке було підготовлено до установки!"- пише Кличко.

Також він підкреслює, що зробить все, щоб добудувати такий важливий для столиці і киян об'єкт, як Подільсько-Воскресенський міст.