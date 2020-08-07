підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Із будмайданчика Подільського моста в Києві вкрали 12 нових вант - тросів
07 серпня 2020, пʼятниця, 17:57 7
Події 2020-08-07T18:33:43+03:00
Українські Новини
Із будмайданчика Подільського моста в Києві вкрали 12 нових вант - тросів

Із будмайданчика Подільського моста в Києві вкрали 12 нових вант - тросів

Кира Молчанова
Кличко, Міст, крадіжка
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Валерія Назаренко
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Валерія Назаренко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить правоохоронців розслідувати розкрадання 12 вант (тросів, які повинні тримати конструкцію) з місця будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема в поліцію, через бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молоді люди спортивної статури, в складі приблизно 15 чоловік, які були одягнені в спецодяг шляховиків, відтіснили і заблокували співробітників охорони мостового переходу", - написав він.

Кличко підкреслив, що нападники загнали на міст 2 вантажівки і автокран, повантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант, які місто отримало від німецького виробника.

Зазначається, що замовником будівництва об'єкта є комунальне підприємство "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва".

"Представники замовника терміново звернулися до Національної поліції про вчинення злочину. І надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Постраждалі охоронці дали свідчення правоохоронцям. Зараз відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Цікаво, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного з субпідрядників про бажання того забрати ванти з об'єкта", - додав мер Києва.

Також він зазначив, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в наприкінці року автосполучення по ньому.

Він підкреслив, що за всі ванти Київ розрахувався.

"І я розцінюю подібні дії підрядників і субпідрядників як нахабний саботаж і навмисне затягування термінів будівництва. Переконаний, правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями! Тому що дуже хтось не хоче, щоб міст за стільки років нарешті добудували і відкрили. Те блокують рух будівельної техніки через Русанівські сади і перешкоджають здійсненню необхідних робіт, то роблять провокації. А тепер - ще й вивозять обладнання з моста, яке було підготовлено до установки!"- пише Кличко.

Також він підкреслює, що зробить все, щоб добудувати такий важливий для столиці і киян об'єкт, як Подільсько-Воскресенський міст.

Більше новин про: Кличко Міст крадіжка

"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу
Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет
Новини
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Валерія Назаренко
Із будмайданчика Подільського моста в Києві вкрали 12 нових вант - тросів 17:57
Харків потрапив в "червону зону", але відмовився посилювати карантин 17:38
Світоліна. Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Перша ракетка України Світоліна відмовилася від участі в тенісному турнірі US Open через пандемію 17:37
ОТЗЖ заявила про наліт на свій дніпровський офіс – силовики безпідставно зламали двері, не пред'явивши документи 17:36
Вирішення проблеми зношених електромереж – перехід на стимулюючий тариф за європейським прикладом, – ЗМІ 17:10
більше новин
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ", - офіційна заява 15:35
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів 09:26
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА 09:38
більше новин
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok