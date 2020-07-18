Из-за хищений при строительстве Подольсько-Воскресенского моста провели массовые обыски

В то время, как скоро 4 года, как Кличко обещал запустить Подольско-Воскресенский мост в Киеве, полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве Подольсько-Воскресенского моста в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования у предполагаемого организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных средств при выполнении работ по строительству Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков", - говорится в нем.

Отмечается, что, по предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн гривен.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы.

Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генерального подрядчика и еще 2 предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольско-Воскресенского моста.

Полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 млрд гривен.

Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились, а часть этих средств выведена в теневой оборот.

В сообщении подчеркивается, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления.

Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи инкриминируют фигурантам совершение правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Офис Президента просил правоохранителей проверить прозрачность проведения тендеров на строительство Подольсько-Воскресенского и Шулявского мостов, а также пешеходного моста между Владимирской Горкой и Аркой Дружбы народов.

Тем временем, эксперт по анализу конфликтных застроек Георгий Могильный заявил, что мэр Киева Виталий Кличко хочет успеть до начала местных выборов открыть проезд транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту, но достроить его на Троещину не успевает. Это связано с тем, что нет даже проекта того, как трасса идет после Русановских садов.