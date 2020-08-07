"Укрзализниця" закупит продукции на обслуживание путей на 572 млн гривен

Филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця" объявил 3 тендера на закупку продукции для обслуживания путей общей ожидаемой стоимостью 571,52 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, предметом закупки первого тендера являются 6,31 тыс. тонн подкладок раздельного скрепления и 780 тонн накладок рельсовых двуглавых.

Во втором тендере, разбитом на 9 лотов, планируется закупить 2,9 млн штук прокладок подрельсовых резиновых для рельсовых путей, 1,9 млн штук прокладок нашпальных резиновых для рельсовых путей и 330 прокладок резиновых на брус стрелочного перевода.

Третий тендер, разбитый на 4 лота, предусматривает закупку 1,23 тыс. тонн болтов клеммных с гайкой для рельсовых скреплений, 1,5 тыс. тонн болтов закладных с гайкой для рельсовых скреплений, 560 тонн болтов для рельсовых стыков железнодорожного пути Р-65 с гайкой и 672 тонны шайб пружинных двухвитковых.

Срок поставки всех товаров - до 31 декабря.

Конечный срок подачи предложений по всем тендерам - 1 сентября, аукцион на первый тендер назначен на 7 октября.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ поймала "Укрзализницю" на закупке некачественных и краденных запчастей на 100 млн гривен.

Также ранее директор филиала "Укрзализныци" получил подозрение в повлекшей 850 млн гривен ущерба служебной халатности.